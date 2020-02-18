На какой работе чаще всего травмируются и гибнут сотрудники в Башкирии

Фото: автор, Валерий Шахов





Фото: автор, Валерий Шахов

Государственной инспекцией труда в Башкортостане проведен предварительный анализ производственного травматизма за 2019 год. Руководитель регионального ведомства Татьяна Астрелина 18 февраля на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщила, что за прошлый год в регионе произошло 133 (в 2018 году — 152) несчастных случая, связанных с производством.

«Из них: несчастных случаев со смертельным исходом — 35 (в 2018 году — 37), несчастных случаев с тяжелым исходом — 93 (108), групповых несчастных случаев — 5 (7)», — привела данные статистики Татьяна Астрелина. — По предварительным данным, в республике отмечена позитивная динамика снижения производственного травматизма».

По видам экономической деятельности руководитель Гострудинспекции РБ назвала самые травмоопасные отрасли. По ее словам, на первом месте стоят обрабатывающие производства. В прошлом году здесь произошло 36 случаев производственного травматизма, из них восемь со смертельным исходом и 28 — с тяжелым. На втором месте — строительство — 27 случаев: 11 — смертельные, 15 — с тяжелым исходом и один — групповой, в котором погибли три человека. Третье место у сельского и лесного хозяйства: 16 случаев, из них шесть — со смертельным и 10 — с тяжелым исходом.