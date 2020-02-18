Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.30 ↓

EUR 68.62 ↑

18 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На какой работе чаще всего травмируются и гибнут сотрудники в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: автор, Валерий Шахов

Фото: автор, Валерий Шахов

Государственной инспекцией труда в Башкортостане проведен предварительный анализ производственного травматизма за 2019 год. Руководитель регионального ведомства Татьяна Астрелина 18 февраля на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщила, что за прошлый год в регионе произошло 133 (в 2018 году — 152) несчастных случая, связанных с производством.

«Из них: несчастных случаев со смертельным исходом — 35 (в 2018 году — 37), несчастных случаев с тяжелым исходом — 93 (108), групповых несчастных случаев — 5 (7)», — привела данные статистики Татьяна Астрелина. — По предварительным данным, в республике отмечена позитивная динамика снижения производственного травматизма».

По видам экономической деятельности руководитель Гострудинспекции РБ назвала самые травмоопасные отрасли. По ее словам, на первом месте стоят обрабатывающие производства. В прошлом году здесь произошло 36 случаев производственного травматизма, из них восемь со смертельным исходом и 28 — с тяжелым. На втором месте — строительство — 27 случаев: 11 — смертельные, 15 — с тяжелым исходом и один — групповой, в котором погибли три человека. Третье место у сельского и лесного хозяйства: 16 случаев, из них шесть — со смертельным и 10 — с тяжелым исходом.

Ксения Калинина
Теги: Гострудинспекция РБ, производственный травматизм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии перевернулась машина «скорой помощи» с тремя беременными женщинами
В Салаватском районе Башкирии перевернулась машина «скорой помощи», в которой находились три беременные женщины. Как сообщает газета «На земле Салавата
РПЛ планирует использовать систему VAR во всех играх чемпионата России
В воскресенье на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Уфы» и «Рубина». На данной игре тестировалась сист
Дочь Роберта Юлдашева пыталась попасть на шоу Первого канала
Дочь народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева выступила на отборочном туре шоу Первого канала «Dance Революция» и удивила жюри конкурса. Нэркэс в танц
Названа причина смены курса самолета Уфа - Пхукет
Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») объяснила причину вынужденной посадки в Москве самолета «Боинг-777», выполнявшего рейс Уфа - Пхукет. По официаль
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть