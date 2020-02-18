Фото: Скриншот видео Конезаводчик рассказал о состоянии лошадей, провалившихся в Башкирии под лед Фото: Скриншот видео

В Иглинском районе табун лошадей провалился под лёд. Животные шли на водопой, в результате же развернулась настоящая спасательная операция.

Ранее сообщалось, что ﻿из-за тонкого льда провалившихся цепляли веревками и тащили на поверхность с помощью трактора. Животных удалось спасти.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, владелец скакунов Сагитзян Идиятуллин рассказал, что каждая из 11 спасенных лошадей ждет потомство. Их отогрели, накормили и на всякий случай показали ветеринару.

﻿«Простудиться никто не успел, все сухие, ухоженные и сытые — самое главное. Когда лошадь сытая, она довольна», — сообщил конезаводчик. Владелец признался, у него на ферме около тысячи голов, но «такую потерю он бы не смог себе простить».