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Конезаводчик рассказал о состоянии лошадей, провалившихся в Башкирии под лед

ОБЩЕСТВО
Фото: Скриншот видео

Конезаводчик рассказал о состоянии лошадей, провалившихся в Башкирии под лед Фото: Скриншот видео

В Иглинском районе табун лошадей провалился под лёд. Животные шли на водопой, в результате же развернулась настоящая спасательная операция.

Ранее сообщалось, что ﻿из-за тонкого льда провалившихся цепляли веревками и тащили на поверхность с помощью трактора. Животных удалось спасти.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, владелец скакунов Сагитзян Идиятуллин рассказал, что каждая из 11 спасенных лошадей ждет потомство. Их отогрели, накормили и на всякий случай показали ветеринару.

﻿«Простудиться никто не успел, все сухие, ухоженные и сытые — самое главное. Когда лошадь сытая, она довольна», — сообщил конезаводчик. Владелец признался, у него на ферме около тысячи голов, но «такую потерю он бы не смог себе простить».

ИА «Башинформ»
Теги: табун лошадей, ЧП
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