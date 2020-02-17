В Уфе в 2021 году пройдет Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров

17 февраля в Доме Республики глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проведению Чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров 2021 года в Уфе.

Документ, в частности, предусматривает объединение усилий и оптимизацию действий для решения задач в сфере развития спортивной борьбы в России и Башкортостане, сообщает пресс-служба главы.

«Как мы с Вами договаривались, мы уверенно двигаемся в части развития спортивной борьбы. К федеральному проекту «Борьба – в школы!» уже присоединились 16 учебных заведений. А к 2024 году мы выходим на 200 школ. То есть борьба будет в каждой пятой школе. Думаю, такого результата нет нигде в России», – отметил Радий Хабиров.

Глава республики сообщил, что завершилась экспертиза по строительству в Уфе Центра спортивной борьбы. Начались конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

«Огромное спасибо за то, что Вы столько внимания уделяете такому важному направлению, как спортивная борьба, социальная адаптация подрастающего поколения, – сказал Михаил Мамиашвили. – Каждый ребенок, который придет на борьбу в школе, не просто получит возможность быть сильным. Он получит необходимые для жизни навыки, умение побеждать».

Президент федерации отметил, что республика, как хозяйка чемпионата, провела блестящую презентацию, и выразил уверенность, что соревнования среди юниоров в Уфе пройдут на самом высоком уровне.