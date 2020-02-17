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75 километров к 75-летию Великой Победы: вокруг Уфы состоится лыжный поход

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

75 километров к 75-летию Великой Победы: вокруг Уфы состоится лыжный поход Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

Агитационный лыжный поход на пройдет вокруг Уфы. Забег посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дистанция составит 75 километров.

Старт лыжному походу будет дан 22 февраля в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района Уфы. Перед началом похода состоится торжественный митинг. В первый день лыжники пройдут до поселка Тимашево.

В дальнейшем, по ходу прохождения дистанции, митинги будут пройдут в поселках Тимашево, Максимовка, у памятника Николаю Гастелло, в Деме, Затоне и заключительный — в парке Победы у Мемориального комплекса.

«Люди среднего и старшего возрастов, физически подготовленные и имеющие лыжную подготовку, могут принять участие, в прохождении всей дистанции или каком-либо этапе. Лыжный поход возглавляют опытные туристы, имеющие соответствующее оборудование, в том числе навигационное», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Организаторы акции — Уфимский городской, Орджоникидзевский районный Советы ветеранов совместно с Благотворительным фондом им. Владимира Засова.

ИА «Башинформ»
Теги: лыжный поход
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