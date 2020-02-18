Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прогнозный объем выбросов загрязняющих веществ в воздух составит 930 тысяч тонн Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2019 году по прогнозу объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 930 тысяч тонн. Точная цифра, сколько на самом деле произошло выбросов, станет известна ближе к апрелю, после подсчетов Росприроднадзора, сообщили в Минэкологии республики.

В целом за последние 5 лет годовые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по республике остаются стабильными, сообщили на коллегии в Министерстве природопользования и экологии республики.

Так, в 2018 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 0,195 тысяч тонн. Больше всех загрязняют атмосферный воздух своими выбросами предприятия топливно-энергетического комплекса: нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтехимические и электроэнергетические.

В прошлом году в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было проведено более 60 воздухоохранных мероприятий. Общий экологический эффект от их выполнения составил около 59 тысяч тонн, при этом предприятиями освоено более 3,5 млн рублей собственных средств.