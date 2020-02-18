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В Башкирии прогнозный объем выбросов загрязняющих веществ в воздух составит 930 тысяч тонн

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прогнозный объем выбросов загрязняющих веществ в воздух составит 930 тысяч тонн Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2019 году по прогнозу объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 930 тысяч тонн. Точная цифра, сколько на самом деле произошло выбросов, станет известна ближе к апрелю, после подсчетов Росприроднадзора, сообщили в Минэкологии республики.

В целом за последние 5 лет годовые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по республике остаются стабильными, сообщили на коллегии в Министерстве природопользования и экологии республики.

Так, в 2018 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 0,195 тысяч тонн. Больше всех загрязняют атмосферный воздух своими выбросами предприятия топливно-энергетического комплекса: нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтехимические и электроэнергетические.

В прошлом году в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было проведено более 60 воздухоохранных мероприятий. Общий экологический эффект от их выполнения составил около 59 тысяч тонн, при этом предприятиями освоено более 3,5 млн рублей собственных средств.

Гульфия Акулова
Теги: экология, выбросы, атмосферный воздух
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