Шансы на победу Башкирии в получении финансирования Евразийского НОЦ оценили как высокие

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

Стратегическая сессия, посвященная созданию Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан, состоялась в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 17 февраля. В ней приняли участие первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и директор Института общественных стратегий, научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков.

В настоящее время в Башкирии создана управляющая компания, которая готовит материалы для заявочной кампании. По словам Радия Хабирова, крупные индустриальные предприятия выразили готовность участвовать в проекте.

«Кооперация науки, бизнеса и высшей школы в рамках научно-образовательного центра даст толчок к развитию всех отраслей, в том числе и промышленности. Это федеральный проект, всего в РФ будет 15 научно-образовательных центров. В настоящее время 43 субъекта подали заявки на пять мест. С учетом высокого научного и промышленного потенциала, есть надежда на победу», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников отметил, что у Башкирии шансы на победу высокие.

«Я понимаю намерения руководства региона — создать экосистему для того чтобы Башкирия стала магнитом, а не донором сильных кадров для других регионов, магнитом, который удерживает местный интеллектуальный костяк. Есть все шансы стать образцом для всей страны, — сказал Григорий Трубников.

В результате работы центра должны создаваться три продукта: знания, технологии и кадры.

На деятельность центров предусмотрено как прямое финансирование, так и субсидии от министерства науки.

Директор института общественных стратегий Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков отметил, что создание научно-образовательного центра — это возможность сменить ресурсный вектор на вектор производства знаний, и реализовать проект смогут только творческие и смелые люди.

«НОЦ в Башкирии должен стать привлекательным для такого типа людей. Бизнес и технологическое предпринимательство не менее важные компоненты этого процесса», — сказал Андрей Волков.

Направлениями работы НОЦ могут стать генетические исследования, разработка полиэлектрического двигателя, датчиков на газотурбинные двигатели, композитных материалов, искусственного глаза с функциями дополненной реальности для лечения роговичной слепоты. Пока окончательный перечень направлений не утвержден.

Как отметил на стратсесии руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, Башкирия является кузницей кадров для IT-компаний.

«В республике сильно диверсифицированная экономика и мы работаем над дальнейшей ее диверсификацией. Высокая доля городского населения и молодежи: более миллиона жителей Башкирии — жители от 14 до 30 лет. НОЦ это формирование экосистемы, в которую будут включены хозяйствующие субъекты, малый и средний бизнес, те, кто работают над стартапами, и научные центры. И это поменяет научную среду региона», — сказал Александр Сидякин.

«Потрясающая энергетика в команде и на ведущих предприятиях Башкирии, — говорит Григорий Трубников. – Я под впечатлением, какие разработки и технологии есть в республике. Вызывает уважение высокая культура на производстве, молодые кадры, руководители участков. Это все вселяет надежды. Мы говорили о вкладе научных школ Башкирии в федеральную повестку, разработках УГНТУ и БГМУ. И все это имеет большой потенциал, это возможность поднять экономику через рычаг высоких технологий и внести весомый вклад. Башкирия входит в перечень передовых, высокотехнологичных субъектов, и у вузов сильные индустриальные партнеры — например, УГНТУ сотрудничает с «Лукойл», «Роснефть» и они вкладываются в инфраструктуру лабораторий университетов. Это не шефская помощь, а прагматичная работа работодателя и системы подготовки кадров. Стоит заметить, что пока запросы у индустрии высокие, и университеты не могут в полной степени удовлетворить потребности быстрорастущих производств».