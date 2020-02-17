Фото: ИА «Башинформ» В Минэкологии Башкирии рассказали о качестве воды в водоемах республики Фото: ИА «Башинформ»

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии рассказали о качестве воды в водоемах республики.

Несмотря на высокую антропогенную нагрузку, качество воды водных объектов республики в целом на протяжении многих лет сохраняется стабильным, в пределах средних многолетних норм, в пределах 3-го и 4-классов.

Больше всего загрязненных сточных вод в водные объекты поступает от объектов жилищно-коммунального хозяйства – 58%. На втором месте находятся химические предприятия – 25%. Третье место занимают предприятия топливной отрасли – 4,8%.

В прошлом году на снижение негативного воздействия на водные объекты было потрачено более 700 млн рублей, сообщил министр экологии Урал Искандаров. Общий объем финансирования составил 1 млрд 361 млн рублей, из которых 416 млн – средства из федерального бюджета.

В рамках республиканской адресной инвестиционной программы завершено строительство III и IV очередей берегоукрепления на реке Белой в Уфе. Выполнены берегоукрепительные работы первого пускового комплекса на реке Янаулка в городе Янауле.

Обустроено 10 родников в 9 районах республики и городе Сибае, завершены работы на шести гидротехнических сооружениях в Хайбуллинском, Аургазинском, Бакалинском, Миякинском и Чекмагушевском районах.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» планируется экологическая реабилитация пруда на реке Потеха в городе Благовещенск. В настоящее время получены положительные заключения госэкспертизы и ведется работа по получению субсидии из федерального бюджета.

Также в федеральный проект включен объект «Очистка русла реки Дема на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка» с объемом финансирования из федерального бюджета 86 млн рублей до 2022 года. В 2023-2024 планируется выделение еще 160 млн рублей.