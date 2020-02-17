«Все для фронта, все для победы»: Как в Башкирии воплощали в жизнь этот призыв

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

На передовых предприятиях нашей страны зародилось движение двухсотников. Что это за движение и как враг пытался дезорганизовать работу в тылу? Об этом в газете «Красная Башкирия» за сентябрь 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Уже в самом начале Великой Отечественной войны советские люди поняли, что победа над врагом куется не только на фронте войны, но и на фронте труда, что успешное проведение уборки урожая означает обеспечить Красную Армию и народ хлебом и другими продуктами и еще более укрепить мощь родины для сокрушительного удара по фашистам.

«С небывалым патриотическим подъемом работают сейчас на полях комсомольцы, ведущие за собой всю молодежь, — рассказывают в газете 14 сентября 1941 года. — До начала уборки комсомольцы и молодежь Благоварского района обратилась с письмом ко всей молодежи Башкирии с призывом – организовать всебашкирское соревнование комсомольских организаций за успешное проведение уборки и зернопоставок». Инициаторы соревнования от зари до зари работали на колхозных полях, показывая образцы высокой производительности труда. Во многих колхозах были созданы специальные комсомольско-молодежные звенья для работы на лобогрейках и жнейках. «Особенно хорошо работают комсомольско-молодежные звенья колхозов «Уныш» и «Янги турмуш». Они ежедневно дают полторы-две нормы», — говорится в публикации.

Призыв благоварцев нашел горячий отклик среди молодежи Башкирии. Так, «комсомольцы-трактористы совхоза им. 8 Марта Ермекеевского района Борисов, Хасанов и Шарипов, включившись в соревнование, с первых же дней уборки сменно-суточные задания выполняют на 200%, экономя горючее». В колхозе «Октябрь» все 17 комсомольцев работали на уборке и давали полторы-две нормы в день.

«Недавно на передовых предприятиях нашей страны зародилось движение двухсотников, — продолжают в издании. — Следуя их примеру, комсомольцы колхоза имени Карла Маркса Стерлибашевского района ежедневно давали на жнитве 2-2,5 нормы. Комбайнер Тукмаклинской МТС Зиганша Галимов выполняет дневные задания на 200%. Это – двухсотники колхозных полей!» — отмечают в газете.

В то же время издание обращало внимание на то, что «враг пытается дезорганизовать работу в тылу, засылает шпионов, диверсантов, чтобы поджигать и уничтожать колхозный хлеб». «Святая обязанность комсомольцев – зорко охранять урожай, организовать дозорные посты на полях, обеспечить круглосуточное дежурство на токах, у амбаров, складов», — призвали в газете.

Активное участие в уборке урожая принимали школьники. По данным издания на сентябрь 1941 года, на полях республики работали около 200 тысяч учащихся. Некоторые ученики за полтора месяца выработали 60-85 трудодней.

Более трех тысяч рабочих и служащих Ленинского района Уфы работали на уборке урожая на полях Покровского, Чекмагушевского, Улу-Телякского, Кушнаренковского районов. В частности, рабочие кожгалантерейной фабрики, выехавшие на уборку, ежедневно вырабатывали по 2,8 трудодня. Учителя школы взрослых на уборке урожая в Архангельском районе вырабатывали по два трудодня ежедневно. Весь свой заработок – 45 трудодней – они отдали в фонд обороны страны.

А коллектив преподавателей и студентов пединститута сначала работал на паровозоремонтном заводе и макаронной фабрике, затем — в колхозе им. Ворошилова Покровского района. Своим примером самоотверженного труда эта бригада увлекала колхозников на соревнование за высокую производительность. Они выходили в поле в 6 часов утра, а возвращались затемно. Одновременно студенты и преподаватели вели культурно-массовую работу и распространяли военные знания среди колхозников.

Отмечается, что представители интеллигенции быстро овладели особенностями сельхозпроизводства и стали выполнять и перевыполнять нормы выработки. Так, преподавательницы института вместо 40 центнеров по норме давали на веялке 75–82 центнера, вязали 300 снопов вместо 200. Бригада отработала 747 рабочих дней и выработала 907 трудодней.

«Приведенные факты – новое подтверждение слов товарища Сталина о том, что у нас выросла новая интеллигенция, вышедшая из недр народа. Сегодня она готова по требованию родины сменить перо, книгу и институтскую кафедру на уборочную машину, а завтра, если будет нужно, – взять в руки винтовку и встать на защиту советской страны», — резюмировали в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.