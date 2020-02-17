Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в День влюбленных поженились 190 пар Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 14 февраля, в День всех влюбленных, поженились 191 пара, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

В уфимских отделах ЗАГС зарегистрировано 82 брака. Лидером среди районов столицы по количеству заключенных браков стал Кировский. В День святого Валентина мужем и женой стали 19 пар.

По республике лидирует город Октябрьский — 10 браков.

В прошлом году 14 февраля было зарегистрировано 108 бракосочетаний.