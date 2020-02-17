Новым прокурором Октябрьского района Уфы стал Рустам Зубаиров. Ранее он возглавлял прокуратуру Ленинского района города

По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкортостана, приказ о назначении был подписан генпрокурором России 13 февраля. В июле 2019 города бывший прокурор Октябрьского района Сергей Воронов возглавил прокуратуру города.

Рустам Зубаиров родился в 1975 году в селе Толбазы Аургазинского района. В 1997 году окончил Башкирский государственный университет.

На службу в органы прокуратуры поступил в 1997 году. Начинал помощником прокурора Аургазинского района, до 2005 года работал следователем. В 2005-2006 годах занимал должность заместителя прокурора Благоварского района. С 2006 по 2007 годы возглавлял прокуратуру Благоварского района. С 2009 года по настоящее время был прокурором Ленинского района Уфы.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени. Имеет благодарность Генерального прокурора Российской Федерации.