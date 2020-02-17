В парламенте Башкирии опровергли информацию о льготном получении жилья чиновниками
В парламенте Башкирии опровергли информацию о льготном получении жилья чиновниками Фото: ИА «Башинформ»
В Государственном Собрании Башкортостана опровергли слухи о льготном получении жилья чиновниками.
Ранее появилась информация о якобы готовящемся к принятию Госсобранием законопроекта о льготных условиях получения жилья чиновниками.
Как прокомментировал председатель комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Владимир Нагорный, подобный законопроект профильным комитетом не рассматривался. Нет его в как повестке предстоящего пленарного заседания, так и в плане работы на весеннюю сессию в целом.