В парламенте Башкирии опровергли информацию о льготном получении жилья чиновниками

Как прокомментировал председатель комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Владимир Нагорный, подобный законопроект профильным комитетом не рассматривался. Нет его в как повестке предстоящего пленарного заседания, так и в плане работы на весеннюю сессию в целом.

Ранее появилась информация о якобы готовящемся к принятию Госсобранием законопроекта о льготных условиях получения жилья чиновниками.

ИА «Башинформ»

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