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17 февраля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии предупреждают о сильном ветре, дожде со снегом и гололеде

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Жителей Башкирии предупреждают о сильном ветре, дожде со снегом и гололеде Фото: Валерий Шахов

С 20 часов 17 февраля до 20 часов 18 февраля в Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупреждают в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на данные Башгидромета.

В это время в республике прогнозируется облачная погода, ожидается снег, переходящий в мокрый, дождь со снегом, местами метель, а также налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед. На дорогах — снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный — 15-20 метров в секунду. Утром и днем местами с порывами до 21-26 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 3-8 градусов мороза, по востоку до минус 13.

Днем — от минус 3 до плюс 2.

На дорогах республики местами ожидается ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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