Фото: ИА «Башинформ» Чиновничий туризм нам не нужен: Хабиров предложил прекратить командировки за границу Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Радий Хабиров вновь отчитал подчиненных за пустые командировки за границу.

По словам главы республики, руководители министерств и ведомств, выезжающие по приглашению на те или иные мероприятия в иностранные государства, обязаны предоставлять ему полный отчет о результатах таких поездок.

«Я уже просил завершить этот чиновничий туризм. «Ритуальные» поездки по соглашениям за счет средств бюджета нам не нужны. Если я опубликую, кто куда ездит, несладко будет. Не увлекайтесь этим», — сказал глава.

Руководитель региона также отметил, что командировки должны быть отраслевыми. Как пример — Госкомитет по внешнеэкономическим связям собирается на строительный форум за границу, тогда как туда должен отправиться строительный блок.