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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров пригрозил чиновникам забирать у них сотовые телефоны

ОБЩЕСТВО

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров сделал замечание подчиненным, что они «все время сидят в телефонах», и предложил забирать у них на время работы мобильные устройства.

«Мы с Минобрнауки обсуждаем, забирать у учеников сотовые телефоны на время учебы при входе в школу. И теперь думаю, начать этот проект с правительства и с вас, — отметил глава. — Вы зачем сюда приходите? Все время в телефонах сидите. Нас люди смотрят, мы сидим в прямом эфире, а вы головы опустили и сидите там. Я не знаю, что вы там так увлеченно смотрите. Не ходите в таком случае тогда сюда, мне мебель здесь не нужна. Делаю серьезное замечание. Надеюсь, все услышали меня. Мы детей пытаемся ограничить, вы с себя сначала начните».

ИА «Башинформ»
Теги: правительство РБ, Радий Хабиров, оперативное совещание
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