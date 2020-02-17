Башкирия в федеральных СМИ: Как упустили Зинченко и не там сели; шаман вам в помощь

В Уфе скорая помощь для животных перевозит питомцев в стерильных боксах с регулируемым микроклиматом. Также в машине есть все необходимое для возможной реанимации пациента.

Все как для людей. В Уфе появилась мобильная служба помощи животным, передает телеканал «Мир 24» и подчеркивает, что такая неотложка стала популярной с первых дней работы. «Немногие таксисты соглашаются везти животных, отказываются», — сообщила владелица кошек Диана Гаврилова, отметив, что служба удобна еще и тем, что делает бесплатную прививку. «Врачи выезжают, когда необходимо срочное вмешательство. Перевозят Барсиков и Шариков в стерильных боксах с регулируемым микроклиматом. В машине есть все необходимое для поддержания здоровья питомца и его возможной реанимации. На месте ветеринары проводят осмотр, измеряют температуру, делают экспресс-анализ крови», — рассказали на телеканале. По словам замначальника Уфимской городской ветеринарной станции Алии Гайсиной, «10 минут дается на то, чтобы собраться и выехать». «В клинике ветеринары проводят детальное обследование, при необходимости оперируют и лечат в условиях стационара. Работают по принципу – все как для людей». Пока врачи справляются четырьмя бригадами. Вызовы принимают круглосуточно, рассказали на телеканале, добавив, что «власти обещают за два года выделить службе 100 млн рублей. Значит, есть все шансы на расширение».

Где живут самые скромные? Социологи агентства «Zoom Market» составили рейтинг самых скромных городов России. Как пояснил еженедельник «Аргументы и Факты», жителям крупнейших городов задавали три вопроса: «Любите ли вы привлекать к себе внимание?», «Любите ли вы демонстрировать свои достижения, достаток?», «Можете ли вы назвать себя скромным человеком?». В итоге выяснилось, что меньше всего любят хвастаться в Санкт-Петербурге, а больше всего – в Сочи. Уфа в рейтинге из 23 городов оказалась по скромности на 13-м месте, Москва – на 20-м. Столицу Татарстана Казань вообще не включили в «скромный» рейтинг.

Выделились по росту цен. «Коммерсантъ» выяснил, что «вопреки резкому повышению цен на фоне перехода на проектное финансирование проблем со спросом у региональных застройщиков нет: подешевевшая ипотека и новые правила получения маткапитала стимулируют россиян покупать жилье». Так, средняя стоимость первичной недвижимости в российских городах-миллионниках в феврале составила 74,93 тыс. руб., увеличившись на 1,2% относительно января и на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщают в издании. При этом эксперты ждут, что в этом году недвижимость подорожает еще на 5–12% в зависимости от региона. А самый выраженный рост цен в феврале, пишет «Ъ», «произошел в Челябинске и Уфе, где новостройки за месяц подорожали на 5%, до 48,9 тыс. руб. и 80 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно». При этом в Уфе за год цена на новостройки возросла на 13%, отмечается в сообщении.

В Уфе появилась вакансия «страшной подруги». О таком необычном факте узнала «Газета.ру». Как пишет издание со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob, один из коворкингов Уфы разместил объявление по поиску кандидата на вакансию «страшной подруги». «Согласно описанию должности, «страшная подруга» должна повышать самооценку гостей, «позволять себя ругать и делать селфи с максимально некрасивым выражением лица». Соискатель на должность должен быть эмоционально устойчивым, обладать навыками актерского мастерства, иметь психологическое образование или опыт работы клиническим психологом». За это полагается зарплата от 30 тысяч рублей и бонусы. Кроме того, работодатель обещает соцпакет, включающий психолога, посещение салона красоты и фитнес-центр, добавили в издании.

Зачем жители Башкирии призвали шамана? Как выяснила «Лента.ру», жители башкирского города Агидели призвали шамана, чтобы тот помог решить проблему с парковкой. В интернет-газете сообщается, что «жильцы дома № 10 по улице Молодежной собрались с плакатами и записали видеообращение к местным властям, чтобы обратить их внимание на ситуацию. По словам горожан, они уже давно добиваются благоустройства двора, однако администрация никак не реагирует на эти просьбы, поэтому было решено «прибегнуть к высшим силам». В итоге «башкирцы пригласили лучшего шамана Северного округа для проведения обряда, — говорится в материале. — На видео одна из местных жительниц просит поколдовать, чтобы во дворе появилась автостоянка. Под звуки горлового пения шаманка провела обряд и задала потусторонним силам вопросы, волнующие жильцов». «Духи ответили — парковка будет!» — сообщила женщина. Отмечается, что «9-этажный дом расположен в районе с плотной застройкой, и горожанам приходится парковаться на газоне, что грозит большими штрафами».

Квят показал машину. «Вести.ру» сообщают, что в австрийском Зальцбурге команда Alpha Tauri презентовала болид Формулы-1 на предстоящий сезон 2020 года. Машина получила название AT01, а ее ливрея выполнена в бело-синих цветах. Отмечается, что «ранее команда выступала в «королевских гонках» под названием Toro Rosso. Пилотами коллектива по-прежнему будут 25-летний российский гонщик, уроженец Уфы Даниил Квят и 24-летний француз Пьер Гасли». В прошлом сезоне Toro Rosso заняла шестое место в Кубке конструкторов. Квят один раз попал на подиум, заняв третье место на Гран-при Германии. Всего уфимец в прошлом сезоне заработал 37 очков, напомнили на новостном портале.

Как сборная России упустила Зинченко… Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что гендиректор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов хотел видеть полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в сборной России. Хавбек защищал цвета «Уфы» с начала 2015 года по лето 2016-го, после чего перешел в английский клуб, пояснил «Спорт-Экспресс». «Зинченко считает, что его в «Манчестер Сити» позвали исключительно за игры в «Уфе». Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком «Уфы». К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Хотя я точно знаю: Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство», — рассказал в издании Евсеев. Однако, по его словам, руководство РФС тогда сказало: «вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет», и так, возможно, «упустили момент».

…А «Уфа» не там села. В продолжение футбольной темы — многие федеральные СМИ передали, что самолет с футболистами «Уфы» сел не в том городе Испании, в котором планировалось. Как рассказал об этом портал sport24, воздушное судно направлялось в Барселону, однако вместо этого приземлилось в городе Аликанте, что в 524 километрах от столицы Каталонии. «Сидим, ждем дозаправки. Дальше неизвестность», — приводит издание сообщение команды с места события. Сообщается, что «Уфа» проведет тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм и сыграет три контрольных матча. Этот сбор станет для «Уфы» последним перед возобновлением чемпионата России. Зимняя пауза в РПЛ завершится 28 февраля.