Фото: ИА «Башинформ» В Стерлитамаке 200 детей до 3 лет посещают частные детсады по специальным сертификатам Фото: ИА «Башинформ»

В Стерлитамаке за 2 месяца 200 детей получили сертификаты на посещение частных детсадов, сообщил на оперативном совещании в Правительстве республики замминистра образования и науки Ильдар Мавлетбердин. Напомним, в ноябре в Стерлитамаке стартовала апробация проекта «Сертификат дошкольного образования». Документ разработан для удовлетворения потребности родителей детей в возрасте до трех лет в получении места в детском саду и поддержки частного сектора в дошкольном образовании. Сертификат дает право родителям детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченным местом в муниципальном детском саду, получить место в частной дошкольной организации за плату, приравненную к муниципальной. Стоимость сертификата составляет 6 тысяч рублей за одного ребенка в месяц, которые поступают в частный сад из республиканского и местного бюджетов. Родители платят за ребенка 2 476 рублей в месяц.

В настоящее время в городе выдано уже 200 сертификатов. К проекту подключились четыре частных детских сада, к 1 апреля присоединяется еще два.

По словам Ильдара Мавлетбердина, родители положительно оценили сертификаты дошкольного образования и после подведения итогов пилота проект планируется к расширению уже с начала нового учебного года. Изъявили желание подключиться к проекту 25 образовательных организаций Уфы и Уфимского района. Идет работа с администрацией Иглинского района, где наблюдается высокий спрос на места в детские сады для детей до 2 лет. Замминистра также отметил, что проект экономически целесообразен. Затраты на выдачу сертификатов составят 14,4 млн рублей в год, тогда как стоимость строительства нового детского сада на 200 мест обойдется в 200 млн рублей.

Аналогичный проект реализуется в трех субъектах РФ — Бурятии, ХМАО и Московской области.