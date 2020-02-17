В Башкирии вступил в силу закон о запрете продажи снюса детям

Сразу два изменения в законодательство Башкирии сегодня вступили в силу. Первый запрещает продажу снюса детям, второй устанавливает наказание для тех, кто реализовал несовершеннолетним любое никотиносодержащее бестабачное изделие или устройство, имитирующее курение табака, куда входят кальяны, электронные сигареты, курительные, нюхательные средства.

По словам председателя Госсобрания-Курултая Башкирии Константина Толкачева, сумма штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч для должностных лиц, от 150 до 200 тысяч для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц, от 200 до 250 тысяч для юридических лиц.

Отметим, что опыт республики в этом законодательстве в скором времени могут применить и на федеральном уровне.