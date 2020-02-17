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Башкирия сохранила свое место в рейтинге регионов по качеству жизни

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия сохранила свое место в рейтинге регионов по качеству жизни Фото: ИА «Башинформ»

Названы лучшие по качеству жизни регионы России. ﻿Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Санкт-Петербург, Башкортостан остался на прежнем месте, замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

В ﻿инфографике Ria.ru «В каких российских регионах условия для жизни были наиболее благоприятными» Республика Башкортостан занимает 25 место, как и в 2018 году. Рейтинговый балл — 50 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). ﻿Расчёты РИА Рейтинг произведены по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область сводный балл у которых превышает 70. По мнению экспертов, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

За ними следуют Татарстан — четвертое место (66 баллов), Белгородская область (63 балла) — пятое, и следующие по местам регионы: Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

Сводный рейтинговый балл вырос у 51 региона и снизился у 34. При этом у большинства регионов изменения балла были незначительными. У 77 регионов он изменился менее чем на два пункта, а у 48 из них – менее чем на один пункт. Таким образом, показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились.Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились.

ИА «Башинформ»
Теги: рейтинг регионов
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