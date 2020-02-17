В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни
В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии в ожидается небольшой снег и температура до 0°.
Как сообщает сайт Башгидрометцентра, в понедельник, 17 февраля, местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -4,-9°, местами до 0°.
По данным синоптиков, во вторник, 18 февраля, ночью ожидается снег, местами сильный, днем мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, по юго-востоку до -15°, днем +1,-4°.