По данным синоптиков, во вторник, 18 февраля, ночью ожидается снег, местами сильный, днем мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, по юго-востоку до -15°, днем +1,-4°.

Как сообщает сайт Башгидрометцентра, в понедельник﻿, 17 февраля, местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -4,-9°, местами до 0°.

﻿В Башкирии в ожидается небольшой снег и температура до 0°.

В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни Фото: ИА «Башинформ»

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