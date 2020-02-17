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17 февраля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни Фото: ИА «Башинформ»

﻿В Башкирии в ожидается небольшой снег и температура до 0°.

Как сообщает сайт Башгидрометцентра, в понедельник﻿, 17 февраля, местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -4,-9°, местами до 0°.

По данным синоптиков, во вторник, 18 февраля, ночью ожидается снег, местами сильный, днем мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, по юго-востоку до -15°, днем +1,-4°.

Теги: погода
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