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В Уфе начальник ЖЭУ и тракторист устроили погоню за похитителями мусорных баков

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе начальник ЖЭУ и тракторист устроили погоню за похитителями мусорных баков Фото: Ксения Калинина

В Уфе на улице Ушакова днем 16 февраля начальник ЖЭУ и тракторист устроили погоню за похитителями мусорных контейнеров. Об этом директор ОЖХ Орджоникидзевского района Артур Шагарзин сообщил ГТРК «Башкортостан».

Начальнику ЖЭУ-37 позвонила мастер по благоустройству. Она рассказала, что возле дома 90/1 неизвестные украли мусорные контейнеры. Их погрузили в «ГАЗель» и скрылись в неизвестном направлении. Номер машины мастер не запомнила. Начальник вместе с трактористом Илюсом Гатауллиным сели в машину и стали ездить по дворам в надежде встретить грузовик.

На развилке на улицы Свободы мужчины заметили «ГАЗель-Фермер», а в кузове — контейнер с надписью ЖЭУ-37. Коммунальные работники стали преследовать грузовик, мигать фарами, сигналить, прижимать машину к обочине. «ГАЗель» заехала на улицу Суворова и попыталась скрыться, но преследователи обогнали ее перегородили путь своим автомобилем. Возможным похитителям пришлось остановиться.

В машине было шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. От всех исходил запах алкоголя. Сотрудники ЖЭУ вызвали полицию. Внезапно пассажиры и водитель бросили машину и убежали. Сейчас их разыскивают правоохранители.

За бдительность и проявленное мужество начальника ЖЭУ и тракториста обещали премировать.

ИА «Башинформ»
Теги: ЖЭУ, похищение, погоня
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