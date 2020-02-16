Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Жителей Башкирии приглашают присоединиться к акции «Русский лес» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Главном управлении МЧС России по Башкортостану накануне состоялось рабочее совещание, на котором представители министерства и всероссийского мотоклуба «Ночные волки» обсудили вопросы проведения совместной акции «Русский лес».

Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 30-летию МЧС России и проводится при активной поддержке заинтересованных министерств и ведомств.

Организаторы акции планируют восстановить лесной массив и объединить людей, неравнодушных к проблеме лесных пожаров в России.

«На территории нашей республики городами-участниками станут Уфа и Белорецк. Но присоединиться к акции может любой из жителей республики, желающий высадить деревце в честь родственника-участника Великой Отечественной войны, — пояснили в пресс-службе МЧС Башкирии. — Нельзя не отметить, что дерево — это символ красоты окружающего мира, им смогут любоваться наши дети, внуки и другие поколения».

Сейчас организаторы разрабатывают план акции и продумывают детали проведения, о которых сообщат дополнительно.