Фото: стоп-кадр видео | Видео: Россия-1. Ярославль, YouTube Медведь из Башкирии и его хозяин прокатились по замерзшему пруду Фото: стоп-кадр видео | Видео: Россия-1. Ярославль, YouTube

Бурый медведь Василий из башкирского питомника покорил интернет. В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором косолапый катает на льду замерзшего пруда в Ярославской области своего хозяина.

Vesti-yaroslavl.ru связались с хозяйкой медведя Вией, и выяснили, что Вася довольно молодой зверь, ему два года. Взяли мишку из питомника в Башкирии. Он очень привязан к людям. У Василия добрый нрав, а еще он вегетарианец. Мясу он предпочитает ведро молока в день, морковь, картошку и творог.

Вия и ее супруг воплощают в жизнь проект с дикими животными под названием «Дом Волка». Они исследуют, как можно благополучно содержать зверей в неволе.

﻿«Это видео было сделано в октябре прошлого года. Тогда как раз подморозило. Дачники из деревни разъехались. И мы вывели Васю порезвиться на пруд. Он очень любит лед, любит бегать по нему. А на коньках с ним катается мой муж», — рассказала порталу 76.ru Вия.