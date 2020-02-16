В Башкирии одинокие пенсионеры получают продуктовые наборы от благотворительного фонда











В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне один из благотворительных фондов Башкирии совместно с Республиканским центром социального обслуживания населения запускает благотворительный марафон «ХАИР». Одинокие пожилые люди, получающим минимальную пенсию по старости, пожилые инвалиды, оставшиеся без попечения родственников получат продуктовые наборы, которые включают в себя необходимые продукты питания с длительным сроком хранения.

Уже заключены договоры с центрами социального обслуживания населения «Бехет» Октябрьского района Уфы и «Доверие-К» Кушнаренковского района республики. В планах — охватить все районы Башкирии. Первые продуктовые наборы от благотворительного фонда «Изгелек» получили более шестидесяти пенсионеров Кушнаренковского района.

У 79-летней жительницы деревни Угузево Кушнаренковского района Гульсимы Лукмановой в жизни была только одна любовь – поздняя и трагическая. В день никаха ее суженый погиб в аварии. Свадьба должна была состояться на следующий день. Гульсиме Шакировне тогда было 36 лет, шел четвертый месяц беременности. После смерти жениха ее родители настояли, чтобы дочь сделала аборт, убедили, что одна не сможет вырастить ребенка. С тех пор она так и не вышла замуж, и сейчас живет одна на пенсию в 10 тысяч рублей в месяц.

«Гульсима Шакировна росла в многодетной семье, два брата умерли, старшим сестрам больше 80 лет, они живут в Уфе, приезжают редко, — рассказывает сотрудница Центра социального обслуживания населения «Доверие-К» Нурия Арсланова. Она навещает одинокую пенсионерку трижды в неделю, как и других шестерых стариков из этой деревни, нуждающихся в помощи. – Гульсима больше 30 лет проработала в колхозе, ветеран труда, есть у нее и грамоты, и медали за ударный труд. Начинала дояркой, потом ей доверили управлять двумя животноводческими фермами. Всегда была на хорошем счету».

В 1993 году колхоз помог Лукмановой построить дом, в нем она сейчас и живет одна. Зимой за газ платит две тысячи рублей в месяц, 130 рублей за электроэнергию, 70 — за мусор, от 500 до 3000 рублей уходит на лекарства. На продукты, предметы первой необходимости остаются копейки. Скотину пенсионерка не держит. На огороде выращивает картошку, зелень. Сажать, обрабатывать грядки ей помогают Нурия Ахатовна и соседи.

Пенсионерка не жалуется. Одинокие старики не привыкли роптать на судьбу, рады любой помощи. Когда Нурия Ахатовна принесла Гульсиме Шакировне подарочный продуктовый набор, она удивлённо спросила: «За что?»

«Пожилые люди, оставшиеся в одиночестве, обычно, скромные, тихие, не умеют просить, обивать пороги различных инстанций, — говорит Нурия Арсланова. – Стараются жить по средствам, в день, когда приносят пенсию, из дома не отлучаются, ждут… Мы, соцработники, ходим с ними за продуктами, ездим в райцентр за лекарствами, в деревне аптеки нет. У Гульсимы Шакировны – гипертония, периодически давление зашкаливает, тогда я вызываю фельдшера или сама с ней остаюсь ночевать, чтобы быть рядом, если вдруг что-то случится».

Подопечными фонда могут стать только одинокие пожилые люди. Это пенсионеры по старости возрастом от 60 лет и старше, получающие минимальную пенсию — до 11000 рублей, и инвалиды в возрасте 55 лет и старше, оставшиеся без попечения родственников. Участники марафона должны постоянно проживать на территории Башкортостана и не иметь иных доходов, кроме пенсии от государства. Стоимость каждого набора – 1000 рублей. Оплата идет за счет пожертвований граждан.

Фонд «Изгелек» призывает Центры соцобслуживания городов и районов республики последовать примеру коллег из Уфы и Кушнаренковского района и заключить договоры на получение продуктовых наборов для подопечных, соответствующих условиям программы. Любой человек может принять участие в марафоне «ХАИР» удобным для него способом, перечисленным на сайте фонда.