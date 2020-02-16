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На границе Башкирии и Челябинской области зафиксированы сразу два землетрясения

ОБЩЕСТВО
Фото: kndc.kz

На границе Башкирии и Челябинской области зафиксированы сразу два землетрясения Фото: kndc.kz

Казахстанский национальный центр данных в один день, 12 февраля, зарегистрировал на Южном Урале сразу два землетрясения. По информации cheltv.ru, сейсмические датчики сработали на сигнал, который шел от границы Челябинской области и Республики Башкортостан. Согласно данным интерактивной карты, подземный толчок произошел в районе сел Кутуево, Кулушево и Мусино. Магнитуда землетрясения составила 2.8.

Удар большей мощности, магнитудой 3.0, был зарегистрирован рядом с Нязепетровском, в складках Уральских гор, у сел Ашаево и Новобелокатай.

Такие слабые подземные толчки опасности для населения, зданий и сооружений не представляют. Но их могут ощущать чувствительные люди, находящиеся внутри зданий.

Почему в Башкортостане возникают землетрясения, и другие интересные факты о сейсмической активности в регионе, читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Ксения Калинина
Теги: землетрясение, Башкирия, сейсмическая активность
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