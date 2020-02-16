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Уфимцы недовольны качеством очистки остановок и тротуаров от снега

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Уфимцы недовольны качеством очистки остановок и тротуаров от снега Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе накануне вечером представители мэрии, администраций районов, руководители жилищных и коммунальных организаций города проверили качество уборки снега и обработки противогололедными материалами. В маршрут объезда вошли остановки, придомовые территории, главные и второстепенные дороги, пешеходные зоны столицы.

На каждом участке первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов общался с горожанами, которые отмечали, что уборка снега в городе стала лучше по сравнению с прошлыми годами, но еще есть претензии к качеству очистки остановок и тротуаров.

Ответственным за организацию снегоуборочных работ напомнили о том, что нужно тесно взаимодействовать с жителями по вопросам перемещения машин на время уборки снега. Кроме того, было отмечено неудовлетворительное состояние парковок около торговых объектов. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что подобные проверки качества уборки снега будут проводиться регулярно.

Сейчас в городе по линии УЖХ Уфы работают 814 дворников, привлекается более 1400 сотрудников управляющих компаний, 314 кровельщиков. Каждые сутки из города на снежные полигоны вывозится в среднем 30 тысяч кубометров снега. За сутки городскими службами использовано около 500 тонн песчано-соляной смеси. С графиком комплексных уборок во дворах можно ознакомиться на сайте администрации Уфы.

Ксения Калинина
Теги: благоустройство, уборка снега
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