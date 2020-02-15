Фото: ИА «Башинформ» По требованию прокурора Уфы изменен порядок организации школьных перевозок Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Уфы выявила незаконные нормы в постановлении администрации города об организации перевозок учащихся муниципальных школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, документ не предусматривал требование об оборудовании автобусов для школьников ремнями безопасности.

Также нормативный правовой акт не закреплял обязательное наличие у водителя маршрута перевозки с указанием пункта отправления, промежуточных остановок, пункта прибытия, и мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках).

Кроме того, по мнению прокурора, документ содержал не соответствующие закону требования к стажу работы в качестве водителя, а также устанавливал трехлетний срок хранения оригиналов документов, связанных с перевозкой группы детей, вместо предусмотренного законом 90 дневного срока.

В связи с этим прокурором Уфы на нормативный правовой акт принесен протест. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в порядок организации перевозок школьников внесены соответствующие изменения.