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15 февраля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе разыскивают 29-летнего Сергея Павлова, он четвертый день не выходит на связь

ОБЩЕСТВО

В Уфе объявили в розыск 29-летнего Сергея Павлова. Парень пропал и не выходит на связь с 11 февраля.

Об этом сообщили поисковики добровольного спасательного отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы: был одет в черные брюки, высокие ботинки, черную куртку с капюшоном.

Русые волосы, глаза каре-зеленые, рост 183 см, плотного телосложения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Павлова, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.

ИА «Башинформ»
Теги: поиск людей
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