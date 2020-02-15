В Уфе разыскивают 29-летнего Сергея Павлова, он четвертый день не выходит на связь

В Уфе объявили в розыск 29-летнего Сергея Павлова. Парень пропал и не выходит на связь с 11 февраля.

Об этом сообщили поисковики добровольного спасательного отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы: был одет в черные брюки, высокие ботинки, черную куртку с капюшоном.

Русые волосы, глаза каре-зеленые, рост 183 см, плотного телосложения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Павлова, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.