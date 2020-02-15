Девочку с деформированным лицом прооперировали в уфимской клинике

Двухлетнюю жительницу Стерлитамакского района Башкирии Софью Гизатуллину прооперировали в одной из уфимских больниц. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

Как выяснилось, девочку привезли на обследование, по результатам которого врачи решили сделать операцию на нёбо, чтобы девочка могла полноценно питаться.

До настоящего времени Софья ела только жидкую пищу.

«Пришла в себя и улыбается», — написала мама девочки в закрытой группе «Помощь Софье Гизатуллиной».

Также она обратилась за помощью: родители не знали об операции и не подготовились к госпитализации, девочке требуются памперсы, салфетки и другие принадлежности для комфортного нахождения в стенах больницы.

Подробности — в группе «Помощь Софии Гизатуллиной».

Напомним, в декабре 2019 года девочку обследовали в израильской клинике, однако врачи приняли решение не оперировать, так как обнаружились изменения в мозге, которые могли усугубить ситуацию.