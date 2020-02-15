Фото: Валерий Шахов В Уфе почтили память россиян, погибших при исполнении воинского долга Фото: Валерий Шахов

В Уфе 15 февраля в рамках мероприятий, посвященных выводу советских войск из Республики Афганистан, у мемориала «Скорбящая мать» состоялась торжественная церемония возложения цветов.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, военный комиссар РБ, генерал-майор Игорь Харченко, министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов, заместитель главы администрации города Уфы Рустем Газизов и депутаты Государственной Думы.

Также на мероприятии присутствовали ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, матери военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, участников контртеррористической операции, представители республиканских и муниципальных органов власти, молодежь и кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

В ГДК состоится концерт, а в фойе дворца культуры можно будет посетить выставки поисковых отрядов, тактического снаряжения и стрелкового оружия Советской Армии и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организаторами мероприятий выступают Комитет по делам молодежи и Управление по культуре и искусству администрации Уфы, а также «Центр патриотического воспитания молодежи».

Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Этот день навсегда будет в нашей памяти. 15 февраля 1989 года советские войска завершили свою миссию в Афганистане. Об этой войне очень разные мнения, но я могу с уверенностью говорить одно — наши ребята там честно и с достоинством выполнили свой воинский долг. Всего из республики туда направили более десяти тысяч человек, из них 343 погибли, шестеро пропали без вести, 2500 получили ранения. Надо сказать, что выходцы из Башкортостана в Афгане всегда были на хорошем счету, к ним было особое уважение не только со стороны командования, но и местных жителей. В этот день мы вспоминаем погибших в локальных конфликтах — светлая им память... Пусть это никогда не повторится, всем мира и добра!», — написал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.