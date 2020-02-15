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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ученый из Башкирии получил первый грант на разработку в области сельского хозяйства

ОБЩЕСТВО

Молодой ученый из башкирского села Кушнаренково получил 1 млн рублей на разработку в области сельского хозяйства.

Гранты Башкирии вручили молодым ученым, которые работают над инновационными проектами в различных отраслях науки. Одним из получателей гранта стал житель Кушнаренково Раушан Аминов. Он разработал Strip-Till культиватор и технологию полосной обработки почвы и объемно-дифференцированного внесения минеральных удобрений, которая позволяет повысить урожайность пропашных культур на 20-25% и снизить себестоимость продукции на 35-40%.

Главным преимуществом новой конструкции является послойное внесение удобрений, как гранулированных, так и жидких, причем разной концентрации и с возможностью изменения их дозы. При этом обрабатывается только узкая полоса в 15–25 см, что при междурядье 70 см составляет 20-35% площади поля. Новые технические возможности культиватора позволят аграриям сократить воздействие на почву, а также существенно сэкономить расход топлива (до 30% ГСМ) и удобрений (до 20%).

Зарубежные аналоги башкирского культиватора стоят 5 миллионов рублей, не позволяют осуществлять послойное внесение различных удобрений. Российская разработка обойдется всего в 500 тысяч рублей. Образец уже прошел полевые эксперименты в Кушнаренковском районе Башкортостана.

Оригинальность разработанного культиватора подтверждена патентами на полезную модель № 174703 РФ «Рабочая секция для полосовой обработки почвы с разноуровневым внесением удобрений» и № 169547 РФ «Рабочий орган для разноуровневого внесения жидких удобрений».

В настоящее время освоением серийного производства данной модели заинтересовались Дюртюлинское РТП ГУСП МТС «Центральная» и ООО «Челябинский компрессорный завод».

«Полученный грант планируется потратить на проведение научных исследований, приобретение основных средств и расходных материалов, необходимых для проведения научных исследований, а также прохождения стажировок в ведущих отечественных и зарубежных научных центрах», — говорит Раушан Аминов.

Розалия Валеева
Теги: гранты, наука, сельское хозяйство
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