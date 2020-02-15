Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.45 ↓

EUR 68.77 ↑

15 февраля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздраву России поручено проработать отмену запрета на ввоз препаратов для лечения рака

ОБЩЕСТВО

Минздраву России, Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России поручено представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально значимых заболеваниях.

Такое поручение было сделано по итогам совещания в Правительстве о совершенствовании онкологической помощи, которое состоялось 14 февраля. Предложения должны быть представлены до 12 марта 2020 года.

Также поручено подготовить проект перечня лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, которые могут закупаться по торговым наименованиям, и представить его в Правительство Российской Федерации. Кроме того, планируется внести изменения в законодательство, предусматривающее возможность для пациента продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который был ему назначен и применялся в условиях стационара, при наличии соответствующего решения врачебной комиссии. Срок — до 1 марта 2020 года.

Росздравнадзор до 14 апреля проверит лекарства, воспроизведенные в России на соответствие оригинальным препаратам, будут разработаны новые клинические рекомендации по онкозаболеваниям с современными схемами лечения; они будут опубликованы на сайте Минздрава и доведены до врачей-онкологов.

Внештатные специалисты разработают клинические рекомендации для тех онкозаболеваний, для которых схемы еще не созданы.

До 14 апреля будет утвержден порядок диспансерного наблюдения при онкологических заболеваниях, его включат в национальный проект «Здравоохранение», проанализируют практику применения у детей с онкологическими заболеваниями незарегистрированных лекарственных препаратов, а также зарегистрированных лекарственных препаратов, не содержащих в инструкции по применению соответствующих показаний и порядка применения у детей, и при необходимости представят предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. В Минздраве создадут в рамках национального проекта «Здравоохранение» референс-центры визуализационных методов исследований и лучевых методов исследований у детей и обеспечат их деятельность.

Розалия Валеева
Теги: лекарственное обеспечение, Минздрав России
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В уфимских школах продлен карантин
В уфимских школах карантин продлевается еще на неделю. То есть дети будут обучаться дистанционно по 24 февраля включительно. Об этом сообщила заместитель
Роспотребнадзор Башкирии предупреждает о росте числа детей, заболевших коклюшем
Роспотребнадзор по Башкортостану предупреждает о росте числа детей, заболевших коклюшем. По данным ведомства, максимальные показатели заболеваемости в 20
В Башкирии за пять лет отремонтируют 564 км поселковых улиц
В Башкирии по программе «Родная улица» до 2024 года планируют отремонтировать почти 564 км центральных улиц поселков (с населением от 1 тыс. чел.), а в
В Уфе мужчина пытался пронести в здание суда пистолет
В Калининском районном суде Уфы 13 февраля судебные приставы при досмотре очередного посетителя суда предотвратили пронос пистолета марки ПМ с магазином,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть