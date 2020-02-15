Минздраву России поручено проработать отмену запрета на ввоз препаратов для лечения рака

Минздраву России, Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России поручено представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально значимых заболеваниях.

Такое поручение было сделано по итогам совещания в Правительстве о совершенствовании онкологической помощи, которое состоялось 14 февраля. Предложения должны быть представлены до 12 марта 2020 года.

Также поручено подготовить проект перечня лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, которые могут закупаться по торговым наименованиям, и представить его в Правительство Российской Федерации. Кроме того, планируется внести изменения в законодательство, предусматривающее возможность для пациента продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который был ему назначен и применялся в условиях стационара, при наличии соответствующего решения врачебной комиссии. Срок — до 1 марта 2020 года.

Росздравнадзор до 14 апреля проверит лекарства, воспроизведенные в России на соответствие оригинальным препаратам, будут разработаны новые клинические рекомендации по онкозаболеваниям с современными схемами лечения; они будут опубликованы на сайте Минздрава и доведены до врачей-онкологов.

Внештатные специалисты разработают клинические рекомендации для тех онкозаболеваний, для которых схемы еще не созданы.

До 14 апреля будет утвержден порядок диспансерного наблюдения при онкологических заболеваниях, его включат в национальный проект «Здравоохранение», проанализируют практику применения у детей с онкологическими заболеваниями незарегистрированных лекарственных препаратов, а также зарегистрированных лекарственных препаратов, не содержащих в инструкции по применению соответствующих показаний и порядка применения у детей, и при необходимости представят предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. В Минздраве создадут в рамках национального проекта «Здравоохранение» референс-центры визуализационных методов исследований и лучевых методов исследований у детей и обеспечат их деятельность.