Фото: ИА «Башинформ» Участников боевых действий, отбывающих наказание в колониях, поздравят с 23 февраля Фото: ИА «Башинформ»

20 февраля в Башкирии участников боевых действий и локальных конфликтов в горячих точках СНГ, отбывающих наказание в местах лишения свободы республики поздоавят с 31-ой годовщиной вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан и Днем защитника Отечества. Благотворительную акцию «Ты не забыт» проводят региональная общественная организация морских пехотинцев РБ «Витязь» и Общественная наблюдательная комиссия по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

Мероприятие направлено на ресоциализацию данной категории граждан, изменения их отношения к жизни, предотвращение рецидивной преступности.

Планируется посетить ИК-2 в Салавате и ИК-16 в Уфимском районе. Осужденным ветеранам вручат продуктовые подарки, тематические рисунки детей из социальных приютов республики. Будет организована концертная программа.