Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на очистку русла реки Дема выделят 240 млн рублей из федерального бюджета Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на очистку русла реки Дема от Новомихайловки до Нижегородки выделят 240 млн рублей федеральных средств. Объект включен в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», сообщил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 86 млн рублей до 2022 года. В 2023-2024 планируется выделение еще 160 млн рублей.

По словам специалистов, на участке реки Дема, расположенном в пределах населенных пунктов Новомихайловка – Нижегородка разрушаются берега и русло реки постепенно перемещается в сторону жилых и хозяйственных объектов.