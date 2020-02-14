Фото: vk.com Исполнение обязанностей главы Бирского района возложено на Юлию Галковскую Фото: vk.com

Исполнение обязанностей главы Бирского района возложено на Юлию Галковскую, сообщает администрация муниципалитета.

Прежний руководитель Василий Петров сложил свои полномочия досрочно — по семейным обстоятельствам.

Юлия Андреевна Галковская ранее занимала должность первого заместителя главы администрации муниципального района. Временное исполнение обязанностей возложено на нее на период с 17 февраля до вступления в должность лица, назначенного советом района по результатам объявленного конкурса.

В республике это уже второе назначение женщины на пост главы муниципального района. Ранее мы сообщали об избрании на должность главы Кигинского района Зухры Гордиенко.