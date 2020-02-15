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Ученые обнаружили на месте кургана в Абзелиловском районе Башкирии стоянку эпохи палеолита

ОБЩЕСТВО
Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН

Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН

Ученые обнаружили на месте кургана в Абзелиловском районе Башкирии стоянку эпохи палеолита древностью 100 тысяч лет

В августе 2019 года недалеко от деревни Кусимово между озерами Банное и Сабакты была организована археологическая экспедиция Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН) под названием «Якты-Куль – Кусимово». Основными ее участниками были дети и подростки из Уфы и Полевского Свердловской области, из близлежащих сел Абзелиловского района.

Ученые и юные археологи начали раскопки каменного кургана скифо-сарматского времени (V-IV века до н.э.) и практически сразу стало ясно, что это погребальное сооружение, вероятно – типа мавзолея, было сооружено на площадке еще более древнего памятника – стоянки эпохи палеолита древностью около 100 тысяч лет.

Сейчас ученые обрабатывают полученный материал. На лето 2020 года готовится продолжение исследований кургана и палеолитической стоянки.

По словам начальника экспедиции, ведущего научного сотрудника ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидата исторических наук Никиты Савельева, исследуемый курган, вероятно, являлся сложным архитектурным сооружением и многое станет понятно только после завершения исследований.

﻿«На сегодняшний день уже ясно, что курган в древности был окружен кольцевым рвом с двумя проходами, а вся площадка внутри рва была подготовлена под строительство этого погребального сооружения, — Кочевники середины I тысячелетия до н.э. полностью удалили дерновый и гумусный слой и на древнем галечнике – собственно палеолитическом культурном слое – возвели то, что мы сейчас называем курганом. Поэтому огромная сложность и ответственность для нас – исследовать сначала конструкцию кургана, а после этого – сохранившуюся часть культурного слоя эпохи палеолита».

ИА «Башинформ»
Теги: раскопки, археология
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