Фото: ИА «Башинформ» Мусорный полигон в Благовещенске появится только с согласия жителей - Минэкологии Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Мусорный полигон в Благовещенске появится только после положительного решения администрации города, которая, в свою очередь, заручится поддержкой жителей. Об этом сообщил замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Как сообщал ранее «Башинформ», план строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном ТКО в пяти километрах от города вызывает большую обеспокоенность его жителей. Люди против появления рядом с ними крупного пункта захоронения мусора со всей республики, планируемая мощность которого составит более 400 тысяч тонн в год. По словам общественников, город еще больше превратится в промышленную зону с обилием заводов, фабрик и производств со всеми вытекающими для экологии последствиями.

Инициаторы строительства объектов — компания «Регион-капитал», которой руководит предприниматель, учредитель компании «Эко-сити» — регоператора по обращению с отходами по зоне №3, владелец мусороперерабатывающего бизнеса в Уфе и Стерлитамаке Айрат Максадов. Проект включен в региональную схему обращения с отходами, а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

По факту данного обращения жителей Благовещенска в адрес властей в город выехал замминистра экологии Нияз Фазылов. Он пояснил, что без согласия граждан строительство и даже проектирование объектов не начнется:

﻿«Мы пообщались с инициативной группой граждан, которые являются противниками строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном. Жители обеспокоены, что на территории муниципалитета будет построен значительный комплекс. Мы эту ситуацию взяли на контроль, будем информировать главу региона. Совместно с инвестором, администрацией города будем максимально открыто рассказывать людям о проекте, и решение о реализации или нереализации данного проекта будем принимать совместно».