В школах Башкирии продлили карантин по ОРВИ

По состоянию на 14 февраля в Башкортостане на карантин из-за большого количества учеников, заболевших гриппом и ОРВИ, полностью закрыты 323 школы, 56 детских садов, сообщили в Министерстве образования республики.

В 119 школах введены ограничительные мероприятия, в 61 школе на карантин закрыты частично классы

Всего в республике насчитывается 1318 школ и 1039 дошкольных образовательных организаций.

Образовательный процесс приостановлен во всех школах Уфы, Нефтекамска, Салавата, Белебеевского, Дуванского районов.

В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории республики принято решение о продлении ограничительных и карантинных мероприятий, уточняет ведомство.

В Уфе карантин продлен до 22 февраля, в Нефтекамске — до 19 февраля. В Белебеевском, Дуванском районах школы закрыты до 17 февраля включительно, если понадобится, карантин продолжится.

Образовательный процесс будет продолжен в дистанционной форме.

В Минобре также добавили, что из-за карантина в школах не должны приостанавливаться занятия по допобразованию, а также спортивные и культурно-досуговые мероприятия.