Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.60 ↑

EUR 69.17 ↓

14 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В школах Башкирии продлили карантин по ОРВИ

ОБЩЕСТВО

По состоянию на 14 февраля в Башкортостане на карантин из-за большого количества учеников, заболевших гриппом и ОРВИ, полностью закрыты 323 школы, 56 детских садов, сообщили в Министерстве образования республики.

В 119 школах введены ограничительные мероприятия, в 61 школе на карантин закрыты частично классы

Всего в республике насчитывается 1318 школ и 1039 дошкольных образовательных организаций.

Образовательный процесс приостановлен во всех школах Уфы, Нефтекамска, Салавата, Белебеевского, Дуванского районов.

В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории республики принято решение о продлении ограничительных и карантинных мероприятий, уточняет ведомство.

В Уфе карантин продлен до 22 февраля, в Нефтекамске — до 19 февраля. В Белебеевском, Дуванском районах школы закрыты до 17 февраля включительно, если понадобится, карантин продолжится.

Образовательный процесс будет продолжен в дистанционной форме.

В Минобре также добавили, что из-за карантина в школах не должны приостанавливаться занятия по допобразованию, а также спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

Гульфия Акулова
Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Как жителям Башкирии получить сельскую ипотеку под 0,1%
С января этого года у всех жителей Башкирии появилась возможность взять в ипотеку дом или квартиру в сельской местности под минимально низкий процент –
В уфимских школах продлен карантин
В уфимских школах карантин продлевается еще на неделю. То есть дети будут обучаться дистанционно по 24 февраля включительно. Об этом сообщила заместитель
Роспотребнадзор Башкирии предупреждает о росте числа детей, заболевших коклюшем
Роспотребнадзор по Башкортостану предупреждает о росте числа детей, заболевших коклюшем. По данным ведомства, максимальные показатели заболеваемости в 20
В Башкирии за пять лет отремонтируют 564 км поселковых улиц
В Башкирии по программе «Родная улица» до 2024 года планируют отремонтировать почти 564 км центральных улиц поселков (с населением от 1 тыс. чел.), а в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть