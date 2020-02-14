Фото: сайт Кигинского района Зухра Гордиенко избавилась от приставки и.о. главы Кигинского района Фото: сайт Кигинского района

Зухра Гордиенко, более трех недель исполнявшая обязанности главы администрации Кигинского района, избавилась от приставки и.о. Сегодня единогласным решением депутатов районного Совета она избрана главой администрации муниципалитета.

«За три недели я полностью объехала все поселения района, и должна отметить, что главное богатство района — его люди. На кигинской земле живет трудолюбивый народ, уверена, богатые традиции и ответственное отношение к своей земле будут способствовать реализации потенциала района. Моя главная цель — создать условия для достойной жизни кигинцев. Считаю, что главным приоритетом местной власти должен быть человек и его благополучие», — отметила Зухра Гордиенко, поблагодарив депутатов за оказанное доверие.

Как сообщал ранее «Башинформ», Зухра Гордиенко стала первой женщиной в республике, которая возглавила муниципалитет. Ее кандидатуру депутатам местного совета 21 января представил глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил ее деловые и профессиональные качества.