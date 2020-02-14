Фото: Галина Бахшиева Жители Башкирии смогут сдавать большинство анализов в муниципальных поликлиниках Фото: Галина Бахшиева

В Башкирии стартовал проект по реорганизации лабораторной службы, по созданию единого центра компетенций. Он реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», программы развития здравоохранения Башкирии и не подразумевает дополнительного финансирования, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Первый по счету центр компетенций открылся в уфимской клинической больнице №13.

«С 1 февраля эта современная клинико-диагностическая лаборатория уже обслуживает одну треть населения Уфы, — рассказал глава Минздрава Башкирии. — В 2020 году мы централизуем амбулаторно-поликлиническую сеть на две точки компетенций — на севере и юге Уфы. Аналогичная централизованная лаборатория откроется в этом году на базе Республиканской клинической больницы имени Куватова. Всего в течение ближайших трех лет в республике будет создано от 8 до 12 центров компетенций, в зависимости от территориального расположения и медицинской целесообразности. В каждом из таких центров будет работать от 30 до 50 человек».

В следующем, 2021 году запланировано поэтапное присоединение лабораторий из стационаров. При этом в стационарах останется необходимая экспресс-лаборатория. Плановая работа или иначе, плановые исследования, перейдут в компетенцию централизованных лабораторий.

Как заявляют специалисты, современные лаборатории представляют собой так называемую фабрику процессов, когда аппарат производит одномоментно, за один цикл работы до нескольких тысяч исследований. Экономическая эффективность, производительность и грамотное расходование бюджетных средств налицо.

Благодаря реализации этого амбициозного проекта удастся обеспечить равнодоступность лечебных учреждений к современным эффективным и качественным методам лабораторной диагностики на местах, не зависящую от удаленности от республиканского центра.

При этом для пациентов ничего не поменяется. Они также смогут прийти и сдать анализы в поликлиники по месту жительства. Им не понадобится куда-то ехать для того, чтобы сдать кровь. Для них все останется по-прежнему.

Одно из ключевых новшеств и преимуществ стартовавшего масштабного проекта заключается в том, что забор крови теперь будет проводиться с использованием штрих-кодирования вакуумных контейнеров. Такой штрих-код сводит к нулю вероятность перепутать анализы одного человека с анализами другого.

«У пациента также появляется возможность видеть результаты своих анализов в онлайн-режиме: на гаджетах, в электронной почте, личном кабинете на портале госуслуг. И все это — оперативно, в короткие сроки, что исключает вариант утери результатов анализов, — отметил министр. — Для наших коллег — это, в первую очередь, повышение информативности и качества выполняемых лабораторных исследований. Современное медицинское оборудование позволяет в сжатые сроки выполнять весь спектр лабораторных исследований. Кроме того, есть возможность видеть весь архив проведенных лабораторных исследований в нашей республиканской медицинской информационной системе. Мы, наконец, уходим от бумажных квиточков, все сейчас будет в электронном виде».

Еще один немаловажный факт заключается в том, что в отличие от большинства регионов страны, где проект по реорганизации лабораторной службы уже реализован, в Башкирии он создается на базе государственной системы здравоохранения.

«Этот социально значимый проект не отдают в частные руки, не переводят в формат ГЧП. Он останется в ведении государственной системы здравоохранения», — сообщил агентству «Башинформ» главный внештатный специалист лабораторной службы республиканского Минздрава Фаниль Билалов.

По его словам, необходимость оптимизации службы клинической лабораторной диагностики очевидна. Речь идет в первую очередь об обеспечении доступности и качества лабораторных исследований для всего первичного звена здравоохранения.

«За счет создания в республике трехуровневой модели организации службы лабораторной диагностики, удастся обеспечить широкую доступность лабораторных исследований, начиная с процедурных кабинетов и ФАПов», — добавил он.

В числе главных предпосылок для реализации этого проекта в Башкирии эксперты называют слабую материально-техническую базу медицинских лабораторий, ограниченный спектр лабораторных исследований, низкий уровень автоматизации и компьютеризации лабораторий, применение устаревших рутинных лабораторных методик, а также износ фондов более чем на 50 процентов.

Кроме того, большинство лабораторий не соответствует санитарным нормам и ограниченно выполняют внутрилабораторную и внешнюю оценку качества, создают риски ошибок в диагнозах.

«Ожидаемый медицинский эффект от проводимой сейчас реорганизации заключается прежде всего в повышении качества лабораторных исследований и повышении доступности диагностических исследований, — констатировал Фаниль Билалов. — На сегодня в сельской местности доступны лишь 30-70 видов исследований. В то время как для полноценного обеспечения клиническими лабораторными исследованиями требуется более широкий перечень исследований. Поэтому жители нашей республики вынуждены обращаться за платными медицинскими услугами в коммерческие лаборатории, что приводит к большому числу обращений в адрес Минздрава».

Между тем, совокупный экономический эффект для республиканского здравоохранения может составить от 500 до 750 млн рублей за счет экономии расходов на содержание помещений, оптимизации материально-технического обеспечения лабораторий, сокращения числа дублирования исследований, повышения показателей эффективности труда специалистов благодаря автоматизации производственных процессов.