Ректор БГПУ Салават Сагитов избран председателем Совета ректоров вузов Башкирии
Фото: БГПУ
Ректор Башкирского государственного педагогического университета Салават Сагитов единогласно избран председателем Совета ректоров вузов Башкортостана. До него эту должность занимал ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.
На заседании совета также обсудили предстоящий опрос среди студентов выпускных и предвыпускных курсов вузов республики по определению профессиональных намерений и ожиданий будущих специалистов. Его итоги должны помочь совершенствовать работу по профессиональной ориентации студентов и способствовать трудоустройству выпускников по полученной специальности.