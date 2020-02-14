Ректор БГПУ Салават Сагитов избран председателем Совета ректоров вузов Башкирии

На заседании совета также обсудили предстоящий опрос среди студентов выпускных и предвыпускных курсов вузов республики по определению профессиональных намерений и ожиданий будущих специалистов. Его итоги должны помочь совершенствовать работу по профессиональной ориентации студентов и способствовать трудоустройству выпускников по полученной специальности.

Ректор Башкирского государственного педагогического университета Салават Сагитов единогласно избран председателем Совета ректоров вузов Башкортостана. До него эту должность занимал ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

Азат Гиззатуллин

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях