В Башкирию вернется плюсовая температура и снег с дождем

Ближайшие выходные в Башкирии выдадутся морозными. По данным синоптиков Башгидометцентра, в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся до 15 градусов, а в некоторых районах будет еще холоднее – до -22°. В субботу на большей части республики пройдет снег, а в воскресенье сохранится местами.

В начале следующей недели специалисты прогнозируют мокрый снег, дождь со снегом и сильный ветер до 22 метров в секунду.

«18 и 19 февраля на дорогах снежные заносы, снежная каша, снежный накат, гололедица. С выносом тепла с Атлантики температура воздуха существенно повысится ночью до 0,-5°, днем до +2,-3°», — уточнили синоптики региона.