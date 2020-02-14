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14 февраля Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию вернется плюсовая температура и снег с дождем

ОБЩЕСТВО

Ближайшие выходные в Башкирии выдадутся морозными. По данным синоптиков Башгидометцентра, в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся до 15 градусов, а в некоторых районах будет еще холоднее – до -22°. В субботу на большей части республики пройдет снег, а в воскресенье сохранится местами.

В начале следующей недели специалисты прогнозируют мокрый снег, дождь со снегом и сильный ветер до 22 метров в секунду.

«18 и 19 февраля на дорогах снежные заносы, снежная каша, снежный накат, гололедица. С выносом тепла с Атлантики температура воздуха существенно повысится ночью до 0,-5°, днем до +2,-3°», — уточнили синоптики региона.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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