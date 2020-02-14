Фото: ИА «Башинформ» В Уфе движение #стопБашРТС подало заявку на проведение митинга у ДК Химик Фото: ИА «Башинформ»

Движение #стопБашРТС подало в администрацию Уфы заявку на проведение митинга в Черниковке на улице Первомайской у ДК Химик. Ответ мэрии еще не известен.

Уфимские активисты #стопБашРТС выступают против повышения цен на отопление. Движение организовано жителями Уфы и Башкирии по проблеме начисления и корректировки платы за отопление компанией «БашРТС».

Целью мероприятия (митинга) общественники называют «обсуждение проблемы допначислений на услуги компании, выдвижение требований об устранении нарушений в системе ЖКХ, защита конституционных прав граждан».

Публичное мероприятие планируется в форме митинга с использованием плакатов, транспарантов, флагов политических партий и движений 29 февраля.

Напомним, с января 2020 года ресурсоснабжающие организации проводят корректировку платы за отопление в 2019 году после перехода на новую систему оплаты услуги. С этого года оплата будет производиться только за фактически потребленные ресурсы исходя из показаний общедомовых счетчиков. При проведении корректировки размера платы за 2019 год сумма корректировки может быть как отрицательной (уменьшение суммы платежа), так и положительной (доначисление)».

Отмечается, что за 2020 год корректировка уже не потребуется, поскольку в этот год собственники помещений в МКД будут вносить плату за фактически потребленный объем тепловой энергии.