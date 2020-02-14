Фото: Олег Яровиков В Уфе реконструкция парка «Первомайский» будет закончена в 2020 году Фото: Олег Яровиков

Работы по реконструкции парка «Первомайский» планируют завершить в этом году. Столица получит еще одну комфортную территорию для семейного отдыха, занятий спортом и другими видами активностей. Об этом мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал главе республики Радию Хабирову, который во время своей рабочей поездки по столице Башкирии заехал посмотреть, в каком состоянии сегодня находится парк.

Реконструкция парка проходит в два этапа. Строители расчистили и углубили пруд, рядом с водоемом будет амфитеатр и концертная площадка. В парке «Первомайский» появится «Аллея влюбленных», маршрут которой проложат от ЗАГСа Калининского района до фотозоны с различными тематическими арт-объектами. Здесь же будут оборудованы спортивно-развлекательные зоны. Они включают в себя детские игровые комплексы, батутные площадки, карусели, хоккейную коробку с раздевалками и трибунами для зрителей, скейт-парк и другие объекты.

«Такие парки, как «Первомайский», задают новый стандарт качества для всей республики, и Уфа обязательно станет городом красивых и современных парков», — отметил Радий Хабиров.