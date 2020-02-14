Жительница Уфы выиграла в лотерею автомобиль

Уфимка Вера Стоянова периодически пытает счастье в государственных лотереях. На этот раз ей повезло. Женщина, которая трудится руководителем отдела кадров, вечером пятницы зашла в киоск и купила несколько билетов предстоящего тиража.

Вера смотрела розыгрыш по телевизору, но сразу не поняла, что стала обладательницей автомобиля на сумму 700 тысяч рублей. Жительница столицы Башкирии поспешила к продавцу киоска, которая ее поздравила с выигрышным билетом.

«Не ожидала выиграть. Тем более, что повезло в мой юбилейный год», — поделилась эмоциями победительница.

Автомобилю она предпочла деньги, которые подарит родной дочери.