Фото: Олег Яровиков В уфимских школах продлен карантин Фото: Олег Яровиков

В уфимских школах карантин продлевается еще на неделю. То есть дети будут обучаться дистанционно по 24 февраля включительно. Об этом сообщила заместитель главы администрации столицы Башкирии Алина Сулейманова.

Понедельник, 24 февраля, считается нерабочим праздничным днем, поэтому школьники Уфы проведут дома как минимум восемь дней.

Ранее агентство «Башинформ»сообщало о том, что из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детского населения города, карантин во всех школах был введен с 10 февраля. Также ограничительные нормы действуют и в некоторых детских садах республики.