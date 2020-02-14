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1 сентября 2021 года в уфимском микрорайоне Инорс откроется самая большая школа в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

1 сентября 2021 года в уфимском микрорайоне Инорс откроется самая большая школа в Башкирии Фото: Олег Яровиков

В этом году в уфимском микрорайоне Инорс начато строительство самой большой школы в Башкортостане. Она рассчитана на 1650 учащихся и вместе с новым садом, который уже заработал, будет единым образовательным центром. Глава Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание подрядчиков – фирмы СУ–10 на своевременное и качественное исполнение строительно–монтажных работ.

Стоимость строительства новой школы 1, 082 млрд рублей. Средства полностью выделены из республиканского бюджета. Строители обещают сдать новую школу к 1 сентября 2021 года.

автор: Азат Гиззатуллин
Теги: новая школа
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