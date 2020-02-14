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14 февраля Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском микрорайоне Инорс заработал новый детский сад на 345 мест

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Новый детский сад №58 образовательного центра в уфимском микрорайоне «Инорс-4» сдан в строй и уже в ближайший понедельник в него придут дети. Заведующая садиком Альфия Гильмутдинова рассказала главе республики Радию Хабирову, что детское дошкольное учреждение рассчитано на 345 мест, по факту в него будут ходить около 600 ребятишек. По словам главы администрации Уфы Ульфата Мустафина, в первую очередь это связано с тем, что в Калининском районе остро ощущается нехватка мест в детские сады, всего в очереди стоят более 4000 детей.

«Микрорайон активно застраивается, здесь проживает очень много молодых семей, поэтому все детские сады укомплектованы, как и этот, почти на 200 процентов», — отметил мэр Уфы.

Строительство нового объекта обошлось в 299,2 млн рублей. Из них средства федерального бюджета – 228,6 млн, республиканского бюджета – 60 млн, городского – 10,6 млн рублей. 15 групп расположены на трех этажах, в садике будут работать 30 воспитателей, 22 младших воспитателей, три музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, три медсестры.

Глава республики осмотрел музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для дополнительного образования детей, пищеблок, медицинский кабинет с изолятором и процедурным кабинетом. В учреждении имеется своя система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация.

Территория оборудована площадками для игр и прогулок по количеству групп, физкультурной площадкой, установлены прогулочные веранды и игровое оборудование.

автор: Азат Гиззатуллин
Теги: детский сад
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