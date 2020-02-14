Фото: ИА «Башинформ» В Салаватском районе Башкирии могут закрыть как минимум три школы Фото: ИА «Башинформ»

Три деревни Салаватского района Башкирии могут остаться без школ. Об этом на оперативном совещании местной администрации заявил глава района Марс Кашапов.

«Помимо того, что в районе идет активное строительство, газификация, улучшились показатели по многим позициям. Мы должны открыто говорить и о проблемах района. Например, мы отстаиваем каждую школу, даже если в ней учится всего три-четыре школьника. Однако содержание такой школы обходится бюджету района в немалую сумму» — цитирует чиновника «На земле Салавата».

Тем самым в ближайшее время школьников из деревни Юлаев (один ученик), Идрисово (четыре ученика) и Саргымаш (четыре ученика), могут перевести в другие учебные заведения, а школы в деревнях закрыть.