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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новый участковый пункт в уфимском микрорайоне Инорс помог снизить преступность на 20%

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Новый участковый пункт в уфимском микрорайоне Инорс по улице Ферина заработал осенью прошлого года. Сегодня его посетил глава Башкортостана, он пообщался с местным участковым и сотрудниками центра общественное безопасности. Они рассказали, что в их зоне ответственности находятся более 13 тысяч жителей, из них три тысячи детей. Здесь же работает инспектор по делам несовершеннолетних. Для работы участковым были переданы новые автомобили повышенной проходимости.

Современное и оснащенное всем необходимым оборудованием помещение послужит образцовым примером для дальнейшего преобразования других участковых пунктов.

Радий Хабиров рассказал, что совместно с МВД республика будет приводить в порядок помещения участковых пунктов, чтобы полицейские работали в комфортных условиях.

Директор МКУ «Центр общественной безопасности» Уфы Александр Овчинников рассказал главе региона, что их сотрудники работают в тесной связке с сотрудниками полиции, это позволяет более эффективно пресекать правонарушения, работать с неблагополучными семьями.

Такое внимание со стороны властей дает свои реальные плоды. В микрорайоне наведен порядок, намного меньше фиксируется разного рода преступлений, в частности, в январе преступность снизилась более чем на 20%. Полицейские поблагодарили главу региона за внимание к правоохранительным органам. Радий Хабиров просил обратить особое внимание на профилактику правонарушений среди подростков и детей.

автор: Азат Гиззатуллин
Теги: участковый пункт, безопасность
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