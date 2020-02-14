Владимир Путин предложил зафиксировать индексацию пенсий в Конституции РФ

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Он выразил мнение, что норма об индексации пенсий должна быть внесена в Конституцию РФ.

«Отфиксировать нужно, что государство обязано индексировать пенсии, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот о чём я хотел сказать, когда выступал с Посланием», — передает﻿ «Российская газета» слова Путина в ходе встречи членами рабочей группы.

При этом глава государства подискутировал с депутатами Госдумы Олегом Смолиным и Галиной Хованской относительно формулировки, сообщает издание. В частности, он не согласился с предложением закрепить ежегодный характер индексации. «А если мы захотим индексировать два раза в год?» — спросил он.

Владимир Путин считает, что важно внести в Конституции саму норму об индексации пенсий, а остальное — «это предмет регулирования на уровне закона». «В Конституции детально мы все с вами не пропишем», — сказал он.